Каллас подверглась волне критики среди европолитиков

В Евросоюзе стали резко критиковать главу дипломатии объединения Каю Каллас, сообщила газета Politico. Причинами этого стали ее позиции по России и конфликту в секторе Газа, а также напряженные отношения с коллегами.

Как отметили источники газеты, работа Каллас не производит положительного впечатления. Они добавили, что глава дипломатии ЕС часто слишком резко высказывается о России. Ее также критикуют за неэффективные действия для разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа и привлечения Израиля к ответственности.

Ранее сообщалось, что Каллас выступила в Европарламенте с докладом о расходах Евросоюза на Украину. По данным источника, ее речь прозвучала на фоне практически пустого зала. Во время выступления Каллас заявила, что ЕС планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что Каллас во время этого выступления выглядела так, будто общалась с призраками. По мнению сенатора, к ней не готовы прислушиваться даже те, кто поддерживает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.