«Конфронтация с Россией»: во Франции удивились «гениальному» плану Макрона Филиппо: отправка войск Франции на Украину чревата прямой конфронтацией с РФ

Идея президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину приведет к прямой конфронтации с Россией, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По словам политика, глава государства прекрасно осознает, чем грозит эта инициатива, но предпочитает хранить молчание.

С таким подходом рано или поздно неизбежно будет прямая конфронтация с Россией! Он это скрывает, но прекрасно знает, — сообщил Филиппо.

По его словам, размещение войск является безумием. Политик также заявил, что на территории Украины не должно находиться ни одного французского военнослужащего.

Ранее Макрон допустил, что военных «коалиции желающих» могут разместить на запасных площадках в Киеве или Одессе. По словам французского президента, союзники Украины не планировали отправлять солдат непосредственно в зону конфликта.

До этого Макрон заявил, что Франция и весь Евросоюз находятся в зоне досягаемости российских баллистических ракет. Также французский лидер подчеркнул, что республика не должна показывать свою слабость перед Россией.