09 октября 2025 в 02:48

Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина

Spiegel: присутствие депутатов на приеме в честь Путина вызвало скандал в ФРГ

Бундестаг, парламент Германии Бундестаг, парламент Германии Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Германии возник политический скандал после посещения тремя депутатами от партии «Альтернатива для Германия» приема в российском посольстве в Берлине. Мероприятие было приурочено ко дню рождения президента России Владимира Путина, сообщило влиятельное немецкое издание Spiegel.

Депутатами, присутствовавшими на праздничном мероприятии, стали Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Их визит вызвал резкую критику со стороны представителей других политических сил.

Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак назвал действия политиков «безответственными», а лидер парламентской фракции ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть парламентской фракции «АдГ» окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка, — говорится в материале.

Сопредседатель парламентской фракции АдГ Оливер Кирхнер подтвердил, что был заранее проинформирован о планируемом визите. Он не выразил никаких возражений.

Ранее фракция партии «Альтернатива для Германии» в Гамбурге исключила из своих рядов депутата Роберта Риша за участие в российской конференции. Накануне политик выступил на встрече международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.

Германия
Владимир Путин
приём
критики
