Фаза Луны сегодня, 7 октября: общаемся, знакомимся, ведем переговоры

В 17:31 по столичному времени сегодня Луна перейдет в 17-й день цикла. Он будет длиться до вечера завтрашнего дня.
В какой фазе и каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Луна в этот день переходит под покровительство трудолюбивого и настойчивого Тельца. В 06:48 по часовому поясу столицы 7 октября наступило полнолуние. Фаза Луны сегодня в Москве, Екатеринбурге, Перми и других городах перешла в убывающую.
Рекомендации для 17-х лунных суток
Отличный день для общения и встреч. Сегодня можно назначать первые свидания, посиделки с родственниками, рассчитывать на яркие знакомства.
Бизнес и деньги на убывающей Луне
День подходит для ведения переговоров, но только в том случае, если у обеих сторон нет взаимных претензий. Рутину также стоит отложить. Успех ожидает людей творческих профессий. Благоприятны рабочие поездки, различные торговые и финансовые операции.
Здоровье и красота в 17-й лунный день
Сегодня стоит крайне внимательно подойти к сохранению здоровья: вероятные травмы и инфекции. Постарайтесь исключить прием сильнодействующих лекарств, в особенности тех, что могут вызвать привыкание. На пользу пойдут омолаживающие процедуры.
Любовь и свадьба после полнолуния
Идеальный день для заключения брака. Считается, что супругов, сыгравших свадьбу в 17-й лунный день, ждет долгий и счастливый союз.
Природа в убывающую фазу Луны
Рыбалка все еще не продуктивна — слишком мало времени прошло после полнолуния. Садоводы и огородники могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь. Владельцам собак можно порекомендовать поездку за город — чтобы вволю выгулять питомцев.
Ранее мы рассказали, что делать, если питомец потерялся во время путешествия.