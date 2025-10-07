Фаза Луны сегодня, 7 октября: общаемся, знакомимся, ведем переговоры

В 17:31 по столичному времени сегодня Луна перейдет в 17-й день цикла. Он будет длиться до вечера завтрашнего дня.

В какой фазе и каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна в этот день переходит под покровительство трудолюбивого и настойчивого Тельца. В 06:48 по часовому поясу столицы 7 октября наступило полнолуние. Фаза Луны сегодня в Москве, Екатеринбурге, Перми и других городах перешла в убывающую.

Рекомендации для 17-х лунных суток

Отличный день для общения и встреч. Сегодня можно назначать первые свидания, посиделки с родственниками, рассчитывать на яркие знакомства.

Бизнес и деньги на убывающей Луне

День подходит для ведения переговоров, но только в том случае, если у обеих сторон нет взаимных претензий. Рутину также стоит отложить. Успех ожидает людей творческих профессий. Благоприятны рабочие поездки, различные торговые и финансовые операции.

Здоровье и красота в 17-й лунный день

Сегодня стоит крайне внимательно подойти к сохранению здоровья: вероятные травмы и инфекции. Постарайтесь исключить прием сильнодействующих лекарств, в особенности тех, что могут вызвать привыкание. На пользу пойдут омолаживающие процедуры.

Любовь и свадьба после полнолуния

Идеальный день для заключения брака. Считается, что супругов, сыгравших свадьбу в 17-й лунный день, ждет долгий и счастливый союз.

Природа в убывающую фазу Луны

Рыбалка все еще не продуктивна — слишком мало времени прошло после полнолуния. Садоводы и огородники могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь. Владельцам собак можно порекомендовать поездку за город — чтобы вволю выгулять питомцев.

