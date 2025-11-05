Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 22:00

Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы

Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде платные парковки работают на территории, прилегающей к Центральной набережной, а с ноября 2025 года появятся еще на девяти улицах в центре города, включая проспект Ленина, улицы Мира, Коммунистическую и другие. Чтобы разобраться, как оплатить парковку в Волгограде, важно знать общие правила и выбрать подходящий вариант.

Пошаговые правила внесения платежа

Соблюдение следующих правил поможет избежать штрафов:

  1. Оплата до конца текущих суток. Внесите плату за паркинг в день его использования до 23:59. Просрочка грозит взысканием в 2500 рублей.

  2. Учет времени. Парковка рассчитывается полными часами. Первые 15 минут бесплатны, но если вы превысите этот лимит, оплата начнет «капать» с момента прибытия с округлением в большую сторону.

  3. Указание точных данных. При оплате обязательно правильно укажите трехзначный номер парковочной зоны (указан на информационных щитах), государственный номер автомобиля и длительность стоянки.

Выбор оптимального способа оплаты

Для гостя города самым быстрым и удобным способом может быть отправка СМС на номер 2730. Этот способ не требует скачивания приложений или регистрации. Местному жителю удобнее освоить приложение «Горпарковки» или профильный портал. Эти сервисы позволяют использовать функцию постплатежа, дистанционно продлевать или досрочно завершать парковку, а финансы за неиспользованное время возвращаются на счет.

Помните: при расчете наличными функция постоплаты не действует, и вносить деньги нужно сразу после постановки автомобиля.

Надеемся, эти советы помогут вам легко сориентироваться в вопросе, как оплатить парковку в Волгограде, и с комфортом пользоваться городской инфраструктурой.

Ранее мы рассказывали, почему так важно чернить шины и как это сделать своими руками.

парковки
оплата
советы
авто
Волгоград
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений
Названа самая красивая девушка на Земле
Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ
Уникальная «Бобровая луна» появилась в небе над Россией
Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы
Семейная налоговая выплата: что это, кому положена, сколько можно вернуть
«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз
Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда
Гладков рассказал, где ВСУ атаковали Белгородскую область
Не только Усольцевы: кто еще пропадал в Белогорье — это аномальная зона?
Кашеваров покинул пост замглавы ФАС
Краснов сообщил о планах модернизации российского судопроизводства
Бывший директор интерната использовал пациентов как рабов на полях
В ОП РФ поставят на контроль вопрос вручения госнаград участникам СВО
Блокада и котлы гарнизонов, обвал фронта: ситуация на СВО вечером 5 ноября
Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SHAMAN и Мизулиной
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.