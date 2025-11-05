Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы

В Волгограде платные парковки работают на территории, прилегающей к Центральной набережной, а с ноября 2025 года появятся еще на девяти улицах в центре города, включая проспект Ленина, улицы Мира, Коммунистическую и другие. Чтобы разобраться, как оплатить парковку в Волгограде, важно знать общие правила и выбрать подходящий вариант.

Пошаговые правила внесения платежа

Соблюдение следующих правил поможет избежать штрафов:

Оплата до конца текущих суток. Внесите плату за паркинг в день его использования до 23:59. Просрочка грозит взысканием в 2500 рублей. Учет времени. Парковка рассчитывается полными часами. Первые 15 минут бесплатны, но если вы превысите этот лимит, оплата начнет «капать» с момента прибытия с округлением в большую сторону. Указание точных данных. При оплате обязательно правильно укажите трехзначный номер парковочной зоны (указан на информационных щитах), государственный номер автомобиля и длительность стоянки.

Выбор оптимального способа оплаты

Для гостя города самым быстрым и удобным способом может быть отправка СМС на номер 2730. Этот способ не требует скачивания приложений или регистрации. Местному жителю удобнее освоить приложение «Горпарковки» или профильный портал. Эти сервисы позволяют использовать функцию постплатежа, дистанционно продлевать или досрочно завершать парковку, а финансы за неиспользованное время возвращаются на счет.

Помните: при расчете наличными функция постоплаты не действует, и вносить деньги нужно сразу после постановки автомобиля.

Надеемся, эти советы помогут вам легко сориентироваться в вопросе, как оплатить парковку в Волгограде, и с комфортом пользоваться городской инфраструктурой.

