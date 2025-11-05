Краснов сообщил о планах модернизации российского судопроизводства

В Верховном суде РФ создана рабочая группа по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства, сообщил председатель ВС Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал о стремлении создать единое правовое пространство и понятную судебную практику для всех граждан.

По моему поручению создана рабочая группа, которая в настоящее время готовит предложения по модернизации российского правосудия и судопроизводства, — заявил Краснов.

Он отметил, что Верховный суд будет возрождать отечественные традиции правосудия, делая его более «живым и человечным». По его словам, продолжается работа по развитию электронной системы правосудия для внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия и ошибки в судебной практике.

Ранее российский лидер лично поздравил председателя Верховного суда с профессиональным праздником Днем работника суда, впервые отмечаемым в России в этом году. Он отметил, что сотрудники судов выполняют важнейшую функцию по защите прав граждан и их интересов. Президент назвал это очень важной и благородной миссией.