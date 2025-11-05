Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 21:28

Краснов сообщил о планах модернизации российского судопроизводства

Краснов: в Верховном суде РФ создали рабочую группу по модернизации правосудия

Владимир Путин и Игорь Краснов Владимир Путин и Игорь Краснов Фото: kremlin.ru

В Верховном суде РФ создана рабочая группа по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства, сообщил председатель ВС Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал о стремлении создать единое правовое пространство и понятную судебную практику для всех граждан.

По моему поручению создана рабочая группа, которая в настоящее время готовит предложения по модернизации российского правосудия и судопроизводства, — заявил Краснов.

Он отметил, что Верховный суд будет возрождать отечественные традиции правосудия, делая его более «живым и человечным». По его словам, продолжается работа по развитию электронной системы правосудия для внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия и ошибки в судебной практике.

Ранее российский лидер лично поздравил председателя Верховного суда с профессиональным праздником Днем работника суда, впервые отмечаемым в России в этом году. Он отметил, что сотрудники судов выполняют важнейшую функцию по защите прав граждан и их интересов. Президент назвал это очень важной и благородной миссией.

Игорь Краснов
Верховный суд
группы
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Теневая часть успеха»: Березин рассказал о завистниках Николаева
Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений
Названа самая красивая девушка на Земле
Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ
Уникальная «Бобровая Луна» появилась в небе над Россией
Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы
Семейная налоговая выплата: что это, кому положена, сколько можно вернуть
«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз
Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда
Гладков рассказал, где ВСУ атаковали Белгородскую область
Не только Усольцевы: кто еще пропадал в Белогорье — это аномальная зона?
Кашеваров покинул пост замглавы ФАС
Краснов сообщил о планах модернизации российского судопроизводства
Бывший директор интерната использовал пациентов как рабов на полях
В ОП РФ поставят на контроль вопрос вручения госнаград участникам СВО
Блокада и котлы гарнизонов, обвал фронта: ситуация на СВО вечером 5 ноября
Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.