Гладков рассказал, где ВСУ атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о городах Шебекино и Грайворон, а также о поселках Октябрьский и Ракитное.

В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — повреждены окна и кровля. <…> В городе Шебекино в результате прилетов снарядов в частном доме посечены кровля и забор, — подчеркнул губернатор.

Отмечается, что в Грайвороне при помощи FPV-дрона был атакован автомобиль. В Ракитном на одном из объектов загорелась крыша гаража, огонь оперативно ликвидировали, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области — Грайворонский, Шебекинский и Волоконовский районы. По его информации, в первом округе дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадал мужчина. В местной больнице ему диагностировали баротравму. Вместе с тем в Грайвороне и селе Смородино украинские дроны повредили здание коммерческого объекта, автомобиль и газовую трубу. В Муроме, Вознесеновке и Борисовке были уничтожены частный дом и летняя кухня.