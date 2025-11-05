Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 21:50

Гладков рассказал, где ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, речь идет о городах Шебекино и Грайворон, а также о поселках Октябрьский и Ракитное.

В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — повреждены окна и кровля. <…> В городе Шебекино в результате прилетов снарядов в частном доме посечены кровля и забор, — подчеркнул губернатор.

Отмечается, что в Грайвороне при помощи FPV-дрона был атакован автомобиль. В Ракитном на одном из объектов загорелась крыша гаража, огонь оперативно ликвидировали, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области — Грайворонский, Шебекинский и Волоконовский районы. По его информации, в первом округе дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадал мужчина. В местной больнице ему диагностировали баротравму. Вместе с тем в Грайвороне и селе Смородино украинские дроны повредили здание коммерческого объекта, автомобиль и газовую трубу. В Муроме, Вознесеновке и Борисовке были уничтожены частный дом и летняя кухня.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Теневая часть успеха»: Березин рассказал о завистниках Николаева
Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений
Названа самая красивая девушка на Земле
Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ
Уникальная «Бобровая луна» появилась в небе над Россией
Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы
Семейная налоговая выплата: что это, кому положена, сколько можно вернуть
«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз
Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда
Гладков рассказал, где ВСУ атаковали Белгородскую область
Не только Усольцевы: кто еще пропадал в Белогорье — это аномальная зона?
Кашеваров покинул пост замглавы ФАС
Краснов сообщил о планах модернизации российского судопроизводства
Бывший директор интерната использовал пациентов как рабов на полях
В ОП РФ поставят на контроль вопрос вручения госнаград участникам СВО
Блокада и котлы гарнизонов, обвал фронта: ситуация на СВО вечером 5 ноября
Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.