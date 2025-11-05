Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 22:29

Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений

Росавиация: аэропорт Волгограда временно прекратил прием и выпуск самолетов

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press

Аэропорт Волгограда временно прекратил все полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Такое решение принято для обеспечения полной безопасности полетов. Ограничения носят временный характер.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Брюсселя отменили 54 рейса на фоне инцидента с дронами. Отмечается, что сбой случился из-за перенаправления ряда самолетов в другие воздушные гавани.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Кроме того, аэропорт Самары Курумоч временно не принимал и не выпускал самолеты. Кореняко сообщал об ограничениях утром, 5 ноября. Решение было принято в связи с обеспечением безопасности.

