Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов Росавиация: аэропорт Самары временно остановил все полеты

Аэропорт Самары (Курумоч) временно ввел ограничения в работе, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

