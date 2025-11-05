Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 04:45

Аэропорт Самары закрыли для приема и отправки рейсов

Росавиация: аэропорт Самары временно остановил все полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Самары (Курумоч) временно ввел ограничения в работе, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Стамбула успешно завершилась 12-часовая операция по спасению кошки, сбежавшей у российской пассажирки. Животное удалось обнаружить только благодаря применению тепловизора, после чего его благополучно вернули хозяйке.

До этого грузовой самолет MD-11 потерпел крушение неподалеку от аэропорта Луисвилла в США. По данным журналистов, есть пострадавшие, их точное число не уточняется.

Кроме того, в аэропорту Сочи пассажирам выдали надувные матрасы, коврики, пледы и воду из-за задержки рейсов после ночной атаки БПЛА. Большинство рейсов были задержаны на четыре-пять часов, однако некоторые вылеты задерживались на 11 часов. Согласно сообщению Росавиации, работа аэропорта была возобновлена в 8 утра.

аэропорты
ограничения
Росавиация
Самара
