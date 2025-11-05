В Бельгии из-за дронов отменили 54 авиарейса

В аэропорту Брюсселя отменили 54 рейса на фоне инцидента с дронами, который произошел накануне вечером, 4 ноября, передает Belga. Отмечается, что сбой случился из-за перенаправления ряда самолетов в другие воздушные гавани.

Журналисты уточнили, что всего было отменено 22 вылета и 32 прилета. Когда главную воздушную гавань закрыли из-за замеченных беспилотников, суда перенаправили в Масстрихт и Кельн. В итоге рейсы пришлось отменить из-за задержки возвращения самолетов в аэропорты базирования, добавили в агентстве.

Отмечается, что БПЛА были замечены над Брюсселем не в первый раз. 3 ноября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что появление беспилотников в небе над страной якобы является частью некой операции. Он также уточнил, что военные не сбивали дроны из-за боязни юридических последствий.

До этого Франкен сообщил, что Бельгия может ввести войска в Брюссель до конца этого года. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность в столице. При этом Франкен признал, что окончательное решение еще не принято.