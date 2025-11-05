Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 23:23

Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС

Венгрия выдала Росатому разрешение на строительство новых блоков АЭС «Пакш-2»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Венгерское ведомство по атомной энергии выдало необходимые разрешения для начала строительных работ на атомной электростанции «Пакш-2», сообщили в пресс-службе Росатома. Процесс сооружения новых энергоблоков планируется начать в феврале 2026 года.

4 ноября 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС «Пакш» (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»), а также возведение зданий ядерного острова, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин отметил: отказ Евросоюза от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. Проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру, отметил он.

АЭС
Венгрия
Росатом
разрешения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Махачкалинское «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Кубка России
Приметы 6 ноября: Светоед — обряды от сглаза и прощание с солнцем
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 ноября 2025 года
Первый за 14 лет паром последовал из Трабзона в Сочи
Более 200 тысяч человек остались без электричества в Херсонской области
ВСУ атаковали село в российском регионе
Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС
Стали известны детали о состоянии здоровья чемпиона Большунова
Рэп, мать-кинозвезда, враг Трампа: кто такой новый мэр Нью-Йорка Мамдани
Метеоролог рассказал, какая зима ожидается в этом году
«Теневая часть успеха»: Березин рассказал о завистниках Николаева
Небо над Волгоградом временно опустело из-за ограничений
Названа самая красивая девушка на Земле
Путин раскрыл, какую задачу поставили западные спецслужбы в отношении РФ
Уникальная «Бобровая Луна» появилась в небе над Россией
Оплата парковки в Волгограде: все способы и советы
Семейная налоговая выплата: что это, кому положена, сколько можно вернуть
«Огромная черная дыра»: почему Украину никогда не примут в Евросоюз
Россиянин спасет уникальные часы, которыми любовался автор Джеймса Бонда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.