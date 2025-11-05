Венгерское ведомство по атомной энергии выдало необходимые разрешения для начала строительных работ на атомной электростанции «Пакш-2», сообщили в пресс-службе Росатома. Процесс сооружения новых энергоблоков планируется начать в феврале 2026 года.

4 ноября 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС «Пакш» (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»), а также возведение зданий ядерного острова, — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин отметил: отказ Евросоюза от российских энергоносителей из-за давления западных элит привел к падению европейской промышленности и росту цен. По его словам, теперь на Западе вынуждены закупать более дорогие заокеанские нефть и газ.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. Проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру, отметил он.