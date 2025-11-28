Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план

В Сбербанке заявили, что 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года. В отдельных регионах эта цифра еще ниже. Как граждане, не имеющие больших доходов, могут отложить средства на выплату процентов, — в материале NEWS.ru

Сколько работающих граждан могут накопить на первый взнос по ипотеке в Москве и Петербурге

Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что 8,3% работающих россиян могут накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке в течение двух лет.

Согласно данным «СберИндекса», ситуация сильно различается в зависимости от региона. Самые лучшие показатели — в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. В этих регионах более 15% работающих граждан могут собрать средства на первый ипотечный взнос. Еще в шести областях, включая Красноярский край, этот показатель превышает 13%.

В Дагестане накопить деньги на первый взнос могут 3,2% работающих жителей. В Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на высокие зарплаты, это способны сделать 7% граждан из-за высокой стоимости жилья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему россиянам сложно накопить деньги на ипотеку

По данным ГородРабот.ру, в октябре 2025 года средняя зарплата в России составила 123,1 тыс. рублей, медианная — 105 тыс., модальная — 100 тыс.

Эти цифры отражают предложения работодателей (без премий, надбавок и переработок) и показывают, что большинство вакансий концентрируются около отметки в 100 тыс., отметил в разговоре с NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

По его словам, минимальный требуемый взнос на ипотеку по текущему стандарту ЦБ — 20% от стоимости квартиры. Для московской однушки эта сумма может составить 3–3,5 млн рублей. При условии экономии 30% дохода гражданину может потребоваться восемь-девять лет на то, чтобы накопить на первый взнос, подчеркнул эксперт. За два года смогут собрать средства лишь те, у кого есть накопленный капитал или доступ к государственной поддержке, а также россияне, которые будут использовать работающие стратегии, добавил Расторгуев.

Как быстро собрать деньги на первый взнос по ипотеке

Эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин заявил, что накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке можно быстрее, если следовать четкому плану.

«В первую очередь нужно понять, какая конкретно сумма вам нужна. Для этого следует определиться со стоимостью желаемого жилья. Затем необходимо проанализировать свои доходы и регулярные траты», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никитин посоветовал сократить бесцельные покупки в интернет-магазинах и приобретать только заранее запланированные товары. Кроме того, важно выработать привычку регулярно откладывать деньги, отметил он.

Лучше всего настроить автоматическое пополнение накопительного счета, чтобы определенная сумма переводилась сразу после получения зарплаты. Это исключит соблазн потратить эти деньги, добавил эксперт.

По словам Никитина, если планируемый срок сбора средств на первоначальный взнос составляет три года и более, то вместо накопительного счета можно рассмотреть паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это позволит получить потенциально более высокую доходность. Однако гражданину потребуется консультация специалиста из-за возможных рисков, заключил он.

Расторгуев порекомендовал обратить внимание на банковские вклады и накопительные счета. По его мнению, сейчас они дают реальный доход. Даже с учетом инфляции вклады в системно значимых банках обеспечивают положительную доходность, сказал аналитик.

По его мнению, стоит присмотреться к облигациям (ОФЗ) и консервативным фондам денежного рынка. Если горизонт накопления составляет два-три года, то в этом случае риски ниже, чем при покупке акций. При этом доход выше, чем в депозите, подчеркнул Расторгуев.

Аналитик также напомнил о государственной поддержке. Материнский капитал в 2025 году составляет 690 тыс. рублей, что может закрыть 20–30% взноса без собственных накоплений. Кроме того, действуют льготные программы: семейная ипотека, IT-ипотека и дальневосточная. Ставки составляют от 2% до 6%, что существенно ниже рыночных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное — четкий расчет своих возможностей, подчеркнул эксперт. По его словам, лучше взять ипотеку на сумму, которую вы сможете платить, чем прыгать выше головы.

«Нужны четкий план с конкретной суммой, ежемесячное автоматическое перечисление денег на отдельный счет и отслеживание расходов. При системном подходе и использовании всех доступных госпрограмм накопить первоначальный взнос вполне реально», — заключил аналитик.

