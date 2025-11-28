Украинская учительница истории ушла из школы из-за лжи в учебниках В Харьковской области учитель истории ушла из школы из-за фальсификации фактов

Учительница истории Вера Николаевна ушла из школы в Харьковской области из-за лжи в учебниках, сообщило РИА Новости. По ее словам, после распада СССР преподавание этого предмета менялось в сторону национализма, в частности в книгах перестали упоминать участие Украины в Великой Отечественной войне.

Я учила так: была Вторая мировая война, и СССР был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, — сказала женщина.

Учительница отметила, что в учебниках часто фигурировали нацистские преступники. Весь предмет был сосредоточен на истории западных регионов Украины, добавила она. Вера Николаевна заявила, что пыталась донести до школьников правду, но все равно приняла решение уйти на пенсию.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Российское военно-историческое общество передало учебники по истории России XX века в учреждения, где содержатся украинские военнопленные. Он отметил, что это было сделано для того, чтобы пленные провели время с пользой и «очистили мозги от мусора».