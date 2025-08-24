Российское военно-историческое общество передало учебники по истории России XX века в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в Telegram-канале. По его словам, это было сделано для того, чтобы пленные провели время с пользой и «очистили мозги от мусора».

На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг. В том числе учебники по истории России XX века, брошюры про бандеровщину и прочую мразь. Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора, — написал Мединский.

Само РВИО сообщило, что, помимо российских учебников, были переданы книги о «зверствах бандеровцев» в годы Великой Отечественной войны и после 2014 года. Вместе с ними отправили книгу о фальсификации истории в украинских школьных учебниках.

Ранее Мединский сообщал, что Киев вновь провел отбор военнопленных для обмена по формуле «146 на 146 человек», при этом «обменный фонд» Украины приближается к нулевому значению. Он подчеркнул, что на территории РФ по-прежнему содержатся тысячи военнослужащих ВСУ, которые могут быть включены в последующие обменные процедуры.