Киев вновь провел отбор военнопленных для обмена по формуле 146 на 146 человек, при этом «обменный фонд» Украины приближается к нулевому значению, заявил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский. Он подчеркнул, что на территории РФ по-прежнему содержатся тысячи военнослужащих ВСУ, которые могут быть включены в последующие обменные процедуры.

По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа одной тысячи пленных вээсушников <...>. Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к нулю. Это хорошо. У нас же еще тысячи пленных ВСУ, — написал Мединский.

Ранее вернувшиеся из плена российские военнослужащие выразили благодарность всем, кто способствовал их возвращению на Родину. Бойцы высоко оценили работу ведомства и личную помощь президента Российской Федерации Владимира Путина в организации этого процесса. Возвращение россиян из плена осуществлено в соответствии со стамбульскими договоренностями.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины применяли ударные беспилотники для ликвидации собственных солдат с целью предотвращения их сдачи в плен на территории Донецкой Народной Республики. Военные ВСУ отмечали, что такая практика широко распространена среди их сослуживцев.