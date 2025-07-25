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25 июля 2025 в 18:06

Киеву не понравился перебежчик из Чебоксар, и он «оформил возврат»

Украина в рамках обмена вернула России примкнувшего к ВСУ студента из Чебоксар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ходе недавнего обмена военнопленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000» был возвращен 21-летний житель Чебоксар Алексей Герасимов, сообщает Readovka. Молодой человек увлекался радикальными националистическими идеями и в 2024 году вступил в ряды ВСУ.

Однако за семь месяцев службы он так и не принял участия в боевых операциях, проводя время за шахматами, компьютерными играми и заочным изучением политологии. Из-за систематического уклонения от тренировок по состоянию здоровья с ним не был заключен контракт, после чего украинские власти поместили его в миграционную тюрьму за нарушение границы. В итоге Киев классифицировал Герасимова как гражданское лицо и включил в список передаваемых России лиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статьям о терроризме и госизмене.

Ранее Российская Федерация осуществила возвращение группы своих военнослужащих из украинского плена. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, это стало результатом переговоров в Стамбуле 2 июня.

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, заявил о завершении процесса обмена 250 пленными с каждой стороны. В рамках этой же процедуры российская сторона передала Украине останки более 7 тысяч украинских военнослужащих.

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Украина
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