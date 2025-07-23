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23 июля 2025 в 23:05

Мединский заявил об обмене пленными между Россией и Украиной

Мединский: Россия и Украина завершают обмен 250 военнопленными

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия и Украина «прямо сейчас» завершают обмен 250 военнопленными с каждой стороны, сообщил глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский. Помимо этого, Россия передала украинской стороне более 7 тысяч тел бойцов ВСУ, передает Telegram-канал «Пул № 3».

В настоящее время на украинско-белорусской границе завершается обмен последними партиями военнопленных в количестве примерно 250 человек с каждой стороны. Таким образом, второй беспрецедентно большой обмен примерно по 1200 человек завершен, — сообщил он на брифинге после переговоров.

Мединский также отметил, что Россия предложила обмен не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. При этом российская делегация готова увеличить число участников обмена, если Киев сможет предоставить больше российских пленных.

Ранее он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. По его словам, порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию. Неизвестно, почему такая ситуация вообще происходит, констатировал глава делегации.

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