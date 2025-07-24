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24 июля 2025 в 01:10

Россия вернула группу российских военных из украинского плена

МО РФ: Россия вернула военных из плена ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия вернула группу военных из украинского плена, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что это произошло по итогам встречи в Стамбуле 2 июня.

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, — указали в ведомстве.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина «прямо сейчас» завершают обмен 250 военнопленными с каждой стороны. Помимо этого, РФ передала украинской стороне более 7 тысяч тел бойцов ВСУ.

До этого он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. По его словам, порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию. Неизвестно, почему такая ситуация вообще происходит, констатировал глава делегации.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова также напомнила, что Украина продолжает удерживать еще 30 человек — жителей Курской области. Работа по возвращению курян продолжается, добавила она.

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