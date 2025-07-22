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22 июля 2025 в 13:20

Москалькова: Украина пока не вернула России 30 жителей Курской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина продолжает удерживать еще 30 человек — жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. По ее словам, работа по возвращению курян продолжается, передает корреспондент NEWS.ru.

30 человек [остаются на Украине]. Пока те обещания, которые были высказаны украинской стороной, не выполнены, — сказала Москалькова журналистам.

Ранее омбудсмен рассказала, что Ватикан пообещал Москве содействие в вопросе возвращения удерживаемых на территории Украины россиян. По словам Москальковой, папа римский Лев XIV получил от нее письменное обращение с соответствующей просьбой.

До этого Москалькова заявила, что разговор между российской и украинской сторонами продвигается тяжело. Она отметила, что смысл такого диалога заключается в том, чтобы договориться и вернуть домой вывезенных на Украину жителей Курской области.

Прежде она сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

Украина
Россия
Татьяна Москалькова
Курская область
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