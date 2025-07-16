Москалькова оценила характер переговоров между Россией и Украиной

Разговор между российской и украинской сторонами продвигается тяжело, заявила, как передает ТАСС, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов». Она отметила, что смысл такого диалога заключается в том, чтобы договориться и вернуть домой вывезенных на Украину жителей Курской области.

Сегодня мы все делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой [помощником президента РФ] Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым. Он заключается в том, чтобы договориться, сделать доброе дело, — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

До этого омбудсмен рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор остается неизвестной. Из списка без вести пропавших, который изначально насчитывал около двух тысяч человек, уже вернулись более ста.