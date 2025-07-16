Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 12:21

Москалькова оценила характер переговоров между Россией и Украиной

Москалькова: разговор российской и украинской сторон продвигается тяжело

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговор между российской и украинской сторонами продвигается тяжело, заявила, как передает ТАСС, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов». Она отметила, что смысл такого диалога заключается в том, чтобы договориться и вернуть домой вывезенных на Украину жителей Курской области.

Сегодня мы все делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой [помощником президента РФ] Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым. Он заключается в том, чтобы договориться, сделать доброе дело, — сказала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

До этого омбудсмен рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор остается неизвестной. Из списка без вести пропавших, который изначально насчитывал около двух тысяч человек, уже вернулись более ста.

Украина
Россия
Курская область
Татьяна Москалькова
мирные жители
Владимир Мединский
Рустем Умеров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Экс-футболист Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
Народный артист России попал в базу «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.