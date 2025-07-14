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14 июля 2025 в 14:56

«Вселяет веру»: Москалькова объявила о продлении важной акции на Украине

Москалькова: акция по взаимной передаче посылок для пленных будет продолжена

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена, передает ТАСС заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

Мы планируем продолжить акцию взаимной передачи посылок для наших пленных, — сказала Москалькова.

По ее словам, когда пленные возвращаются домой, чаще всего рассказывают, что наиболее ценная посылка — это открытка от ребенка. Также большой поддержкой для бойцов в плену являются письма от супруги или от матери.

Это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное, — отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что попавшие в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых она навещала, просили о книгах, крестиках и Библии. Просьбы солдат были выполнены, добавила она.

До этого омбудсмен рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор остается неизвестной. Из списка без вести пропавших, который изначально насчитывал около двух тысяч человек, уже вернулись более ста.

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