Москалькова назвала три вещи, которые просили украинские пленные Москалькова заявила, что украинские пленные просили о книгах, крестиках и Библии

Попавшие в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых навещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, просили о книгах, крестиках и Библии, рассказала омбудсмен в интервью РИА Новости. По ее словам, просьбы солдат были выполнены.

В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально вот из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны, — сказала Москалькова.

Она добавила, что проводит взаимные посещения пленных с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Во время таких поездок они проверяют условия содержания солдат. Как отметила Москалькова, если пленным требуется медицинская помощь, они стараются обратить на это внимание учреждений, где находятся бойцы.

Ранее Москалькова рассказала, что судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор остается неизвестной. По ее словам, из списка без вести пропавших, который изначально насчитывал около двух тысяч человек, уже вернулись более ста.