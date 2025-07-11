Москалькова рассказала, сколько курян все еще числятся пропавшими без вести

Москалькова рассказала, сколько курян все еще числятся пропавшими без вести Москалькова: судьба порядка тысячи курян все еще неизвестна

Судьба около тысячи пропавших жителей Курской области до сих пор остается неизвестной, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, из списка без вести пропавших, который изначально насчитывал около двух тысяч человек, уже вернулись более ста.

В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день еще порядка тысячи… судьба не установлена людей, — подчеркнула омбудсмен.

Все списки пропавших жителей Курской области были направлены уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный Комитет Красного Креста. Москалькова выразила надежду, что их удастся найти живыми и вернуть к родственникам.

В начале июля омбудсмен рассказала, что в Россию в результате состоявшегося с Украиной обмена вернулись двое жителей Курской области. По ее словам, на подконтрольной Киеву территории остались 30 жителей приграничного региона.