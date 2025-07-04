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04 июля 2025 в 17:39

Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян

Москалькова сообщила, что в Сумах остаются еще 30 жителей Курской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию в результате состоявшегося с Украиной обмена вернулись двое жителей Курской области, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в настоящее время на подконтрольной Киеву территории остаются еще 30 жителей приграничного региона.

Двоих мы забрали курян, супругов, мирных жителей, которых переместили в Сумы. Вот как раз супруги — они рядом, Наталья и Александр. За ними уже пришла машина из Курска. Мы сейчас их будем провожать. Посмотрим, как их состояние здоровья, нужна ли какая-то помощь, — рассказала она.

Омбудсмен выразила надежду, что оставшиеся в Сумах 30 жителей Курской области в ближайшее время также вернутся домой. Она напомнила, что Киев взял на себя соответствующее обязательство в рамках стамбульских договоренностей.

По состоянию на 24 июня в Сумской области удерживались 32 курянина, сообщала Москалькова. В ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным она отмечала, что российской стороне удалось вернуть 132 жителя региона.

Тем временем вернувшиеся из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто помог им вернуться на родину. Бойцы высоко оценили работу Минобороны РФ и помощь президента РФ Владимира Путина в этом процессе.

Татьяна Москалькова
Украина
Россия
обмены
Курская область
Сумская область
омбудсмены
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