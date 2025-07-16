Москалькова заручилась поддержкой папы римского в одном вопросе

Ватикан пообещал Москве содействие в вопросе возвращения удерживаемых на территории Украины россиян, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в кулуарах форума «Территория смыслов». По словам омбудсмена, которые приводит ТАСС, понтифик получил от нее письменное обращение с соответствующей просьбой.

Я получила от нунция, который нунциат размещен в Москве, о том, что мое письмо передано [папе римскому] и будет сделано все возможное для того, чтобы убедить ту сторону (Украину. — NEWS.ru) отдать мирных людей России, — сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что разговор между российской и украинской сторонами продвигается тяжело. Она отметила, что смысл такого диалога заключается в том, чтобы договориться и вернуть домой вывезенных на Украину жителей Курской области.

До этого Москалькова сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.