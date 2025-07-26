Отец перебежчика Герасимова пригрозил критикам сына черной магией

Отец студента из Чувашии Алексея Герасимова, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины, пригрозил черной магией критикам сына, пишет Regnum. Перебежчика выдал Москве сам Киев во время обмена пленными в мае 2025 года. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею, — сказал отец.

Сослуживцы Герасимова по украинскому батальону рассказывали иностранным СМИ, что тот был «хлипеньким» и постоянно сидел за компьютером. Кроме того, знакомые говорят о нем как о человеке верующем. При этом отмечается, что юноша общался с «духом дерева».

Ранее сообщалось, что в ходе недавнего обмена военнопленными в Россию был возвращен 21-летний житель Чебоксар. Молодой человек увлекался радикальными националистическими идеями и в 2024 году вступил в ВСУ.

Однако за семь месяцев службы он так и не попал на фронт, проводя время за шахматами, компьютерными играми и заочным изучением политологии. Из-за уклонения от тренировок с ним не был заключен контракт, после чего украинские власти поместили его в миграционную тюрьму за нарушение границы, а потом и вовсе избавились, передав России. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статьям о терроризме и госизмене.