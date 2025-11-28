Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили В Гонконге полностью потушили крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

Спасатели полностью потушили крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, сообщило Центральное телевидение Китая. В результате ЧП погибли 94 человека. В настоящее время специалисты осматривают все квартиры, чтобы убедиться, что там никто не заблокирован.

Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при пожаре в гонконгском жилом комплексе. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме того, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.