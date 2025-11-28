День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 08:25

Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили

В Гонконге полностью потушили крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

Фото: Wang Shen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спасатели полностью потушили крупный пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, сообщило Центральное телевидение Китая. В результате ЧП погибли 94 человека. В настоящее время специалисты осматривают все квартиры, чтобы убедиться, что там никто не заблокирован.

Пожар потушен, спасательные работы продолжаются, проводится осмотр всех квартир, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил соболезнования в связи с человеческими жертвами при пожаре в гонконгском жилом комплексе. Российский спикер адресовал свои слова председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме того, президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. В своем обращении российский лидер попросил передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса.

Китай
Гонконг
пожары
спасатели
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией
Поток валюты в Россию резко просел
Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу
Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками
В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp
Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики
В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября
В России отменили ограничения в трех аэропортах
В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ
«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США
Меркель ответила, виновата ли Польша в украинском конфликте
ВС России освободили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана
К Ермаку нагрянули с обыском после отказа от важного пункта плана Трампа
«Ленфильм» подал в суд на задолжавшего 2,5 млн рублей режиссера
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах
ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале
В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии
Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.