На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»

Специалисты космодрома Байконур осмотрели место запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» и обнаружили повреждение части элементов стартового стола, заявили в Роскосмосе. Проводится оценка состояния комплекса.

Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола, — подчеркнули в госкорпорации.

По словам экспертов, после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Для восстановления стартового комплекса у космодрома есть все необходимые резервы, в ближайшее время повреждения будут устранены, заключили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к Международной космической станции без происшествий. На борту находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Корабль успешно пристыковался к МКС, самочувствие у экипажа хорошее.