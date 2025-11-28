День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 08:05

На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Специалисты космодрома Байконур осмотрели место запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» и обнаружили повреждение части элементов стартового стола, заявили в Роскосмосе. Проводится оценка состояния комплекса.

Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола, — подчеркнули в госкорпорации.

По словам экспертов, после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Для восстановления стартового комплекса у космодрома есть все необходимые резервы, в ближайшее время повреждения будут устранены, заключили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к Международной космической станции без происшествий. На борту находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Корабль успешно пристыковался к МКС, самочувствие у экипажа хорошее.

Байконур
ракеты
Роскосмос
космодромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.