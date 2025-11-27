День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:54

Корабль «Союз МС-28» с россиянами и американцем стартовал к МКС

Роскосмос: корабль «Союз МС-28» с астронавтом НАСА стартовал к МКС

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции, сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале. На борту находятся космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Поехали!: ракета «Союз» стартовала с Байконур. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» отправился на МКС — в экипаже Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс, — говорится в сообщении.

Ранее Кудь-Сверчков сообщил, что все медицинские исследования на Международной космической станции вносят вклад в изучение человеческого организма, полученные данные в перспективе способствуют развитию медицинских технологий и совершенствованию методов лечения. Так он ответил на вопрос, проводят ли на МКС опыты по увеличению продолжительности жизни человека.

Ранее стало известно, что Национальный космический центр (НКЦ) в Москве назовут именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Идея присвоить объекту такое наименование поступила от Роскосмоса.

