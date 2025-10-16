Стало известно, чье имя присвоят Национальному космическому центру в Москве Национальный космический центр в Москве назовут именем Валентины Терешковой

Национальный космический центр (НКЦ) в Москве назовут именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщило правительство столицы. Идея присвоить объекту такое наименование поступила от Роскосмоса.

Присвоить Национальному космическому центру <…> наименование «Национальный космический центр имени Первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой», — говорится в сообщении.

В сентябре президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Национального космического центра. Комплекс зданий, возведенный на западе столицы, стал ключевым элементом в реорганизации территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева в районе Филевский парк.

В свою очередь космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что НКЦ станет воплощением прогресса и достижений и подтвердит лидерство России в космической сфере. Он выразил уверенность, что с открытием этого центра у российского космоса появится свой дом в Москве. По его словам, столица России — это город с великой историей, устремленный в будущее.