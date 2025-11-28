В России могут появиться мигранты-целевики В России планируют перейти к целевому набору трудовых мигрантов с 2027 года

Эксперимент по целевому набору иностранных работников могут запустить в России в 2027 году, сообщает «Коммерсант». Предполагалось, что оператором проекта станет Минтруд РФ, однако в ходе подготовки концепции было решено передать эти функции МВД.

Система оргнабора мигрантов предполагает реестровую модель. Так, иностранные работники после прохождения на родине необходимой проверки будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу уже по приезде в Россию.

До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить проект федерального закона, описывающего принципы целевого набора мигрантов. До 1 декабря следующего года ведомства запустят соответствующую информационную систему, а также мобильное приложение для иностранных работников.

Ранее стало известно, что Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства на территории РФ. Как уточнил посол Хассан Гулл Хассан, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается.