28 ноября 2025 в 09:00

В России могут появиться мигранты-целевики

В России планируют перейти к целевому набору трудовых мигрантов с 2027 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Эксперимент по целевому набору иностранных работников могут запустить в России в 2027 году, сообщает «Коммерсант». Предполагалось, что оператором проекта станет Минтруд РФ, однако в ходе подготовки концепции было решено передать эти функции МВД.

Система оргнабора мигрантов предполагает реестровую модель. Так, иностранные работники после прохождения на родине необходимой проверки будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу уже по приезде в Россию.

До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить проект федерального закона, описывающего принципы целевого набора мигрантов. До 1 декабря следующего года ведомства запустят соответствующую информационную систему, а также мобильное приложение для иностранных работников.

Ранее стало известно, что Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства на территории РФ. Как уточнил посол Хассан Гулл Хассан, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается.

