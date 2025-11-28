День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 09:32

В России отменили ограничения в трех аэропортах

Росавиация: аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что временные ограничения действовали в аэропорту Нальчика около 15 минут, в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — чуть более трех часов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Как уточнил Кореняко, самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября. Позднее аэропорт возобновил работу.

27 ноября Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Россия
Геленджик
Нальчик
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией
Поток валюты в Россию резко просел
Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу
Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками
В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp
Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики
В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября
В России отменили ограничения в трех аэропортах
В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ
«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США
Меркель ответила, виновата ли Польша в украинском конфликте
ВС России освободили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана
К Ермаку нагрянули с обыском после отказа от важного пункта плана Трампа
«Ленфильм» подал в суд на задолжавшего 2,5 млн рублей режиссера
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах
ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале
В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии
Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.