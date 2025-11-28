В России отменили ограничения в трех аэропортах Росавиация: аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу

Аэропорты Краснодара, Нальчика и Геленджика возобновили работу, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что временные ограничения действовали в аэропорту Нальчика около 15 минут, в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара — чуть более трех часов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. По словам Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Как уточнил Кореняко, самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября. Позднее аэропорт возобновил работу.

27 ноября Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.