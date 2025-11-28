Три человека могли оказаться в ловушке из-за обрушения здания МЧС: три человека могут находиться под завалами рухнувшего здания на Сахалине

В Южно-Сахалинске произошло частичное обрушение строящегося двухэтажного здания, в результате чего пострадали четыре человека, а трое могут находиться под завалами, сообщили в МЧС. На месте происшествия работают 16 спасателей и пять единиц специальной техники.

Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков, 3а, поступило в дежурные службы днем 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалом, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Большой Разночинной в Петроградском районе произошло частичное обрушение строящегося трехэтажного здания. Три человека получили травмы, причем один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Инцидент случился во время бетонных работ, когда металлические опорные конструкции не выдержали нагрузку от заливаемой смеси.

До этого в городе Балаково Саратовской области произошло частичное разрушение пятиквартирного жилого дома, построенного в 1917 году. Как сообщили в районной администрации, обошлось без человеческих жертв и травм.