Названа самая красивая девушка на Земле

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» 2025 стала представительница Чехии Натали Пушкинова, передает издание The Philippine Star. Помимо основного титула, жюри выбрало обладательниц званий, связанных со стихиями воздуха, воды и огня.

Обладательницей титула «Мисс Огонь» стала представительница Таиланда Вари Нгамкхам, а звание «Мисс Вода» завоевала вьетнамская участница Чинь Ми Ань.

Титул «Мисс Воздух» жюри присудило конкурсантке из Исландии Сольдис Вале Ивардсдоттир. Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в число 12 лучших участниц престижного соревнования.

Ранее «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза показала наряд, в котором будет представлять Россию на международном конкуре «Мисс Вселенная», передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, посвященной мероприятию, россиянка предстала в полупрозрачном вечернем платье телесного оттенка, полностью усыпанном блестящими кристаллами и пайетками, которые создают ощущение мерцающей ткани.