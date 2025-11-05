Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:05

Жирные корни волос — не приговор: активированный уголь как секретное средство ухода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие сталкиваются с проблемой жирных корней, из‑за чего прическа уже к вечеру теряет свежесть. Частое мытье лишь усугубляет ситуацию, но есть простое и доступное решение.

Активированный уголь — природный абсорбент, который впитывает излишки себума, не нарушая естественный баланс кожи головы. Для применения достаточно измельчить одну таблетку, смешать с порцией шампуня и нанести на влажные волосы, уделив внимание корням. После нескольких минут воздействия смесь смывают теплой водой.

Результат заметен сразу: волосы выглядят чистыми и объемными, а эффект сохраняется до трех дней. Оптимальная частота — один-два раза в неделю. Для сухих кончиков рекомендуется дополнительное нанесение легкого масла. Теплая вода при смывании закрепит результат, оставив волосы свежими без жирного блеска.

Ранее сообщалось, что красота кожи начинается не с косметических средств, а с правильного питания. Диетологи и дерматологи подтверждают: один жирный продукт способен заметно преобразить лицо изнутри и вернуть ему здоровый блеск.

волосы
советы
красота
здоровье
Марина Макарова
М. Макарова
