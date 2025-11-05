Глава Бундестага Юлия Клекнер выступила за полный запрет проституции в Германии, резко раскритиковав нынешнюю ситуацию в стране, которую она назвала «европейским борделем», сообщает агентство DPA. Она указала на несовершенство немецкого законодательства, которое, несмотря на легальный статус проституции, недостаточно защищает женщин.

Я твердо убеждена в том, что мы должны наконец запретить у нас проституцию и секс за деньги. Иначе, когда мы обсуждаем права женщин, но говорим, что проституция является профессией, как и все остальные профессии, это не только вызывает смех, но и унижает женщин, — сказала Клекнер.

Ранее отставной майор американских военно-воздушных сил Ральф Ганис заявил, что Джона Кеннеди убили из-за связей с советской проституткой. По его словам, информацию готовились обнародовать, что уничтожило бы репутацию политического лидера в разгар холодной войны. Он уточнил, что «люди наверху» хотели «избавить нацию от катастрофы», поскольку в сеть проституции также были вовлечены лоббисты, конгрессмены и сенаторы.