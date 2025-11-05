Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:14

Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год

Доцент Щербаченко: цены на новогодние подарки для детей вырастут на 10–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на сладкие новогодние подарки для детей может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошлым годом, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, несмотря на рост стоимости, ретейлеры будут предлагать различные акции и специальные предложения для поддержания спроса.

Грядущий Новый год — это время радости и хлопот. В 2025-м ожидается умеренное повышение цен на новогодние сладкие подарки в пределах 10–15% по сравнению с прошлым годом. В одной из крупнейших федеральных сетей гипермаркетов в 2025 году новогодний подарок весом 1 кг стоит 1350 рублей, 500 граммов — 600 рублей, а за 300 граммов потребуется заплатить 385 рублей. Многие компании предложат различные акции и специальные предложения, чтобы поддержать спрос, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что родителям стоит позаботиться о покупках заранее, не откладывая их на последние недели декабря. По словам доцента, значительную выгоду можно получить, отслеживая акции в магазинах и на маркетплейсах.

Что стоит учесть родителям при покупке сладкого подарка на Новый год? Покупайте заранее. Не откладывайте покупки на последние недели декабря, чтобы избежать пиковых цен. Также важно отслеживать акции и скидки в магазинах и на маркетплейсах. После новогодних праздников можно ожидать значительных скидок — до 30% к 20 января. Также важно проверять сроки годности сладостей, — резюмировал Щербаченко.

Ранее художник Екатерина Лошкарева заявила, что главный тренд елочных украшений — русский традиционный стиль. Она посоветовала в преддверии Нового года украсить главный символ праздника шишками, ветвями деревьев, дольками апельсина, кружевом и гипюром.

родители
подарки
советы
Новый год
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.