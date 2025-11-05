Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год

Цена на сладкие новогодние подарки для детей может увеличиться на 10–15% по сравнению с прошлым годом, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, несмотря на рост стоимости, ретейлеры будут предлагать различные акции и специальные предложения для поддержания спроса.

Грядущий Новый год — это время радости и хлопот. В 2025-м ожидается умеренное повышение цен на новогодние сладкие подарки в пределах 10–15% по сравнению с прошлым годом. В одной из крупнейших федеральных сетей гипермаркетов в 2025 году новогодний подарок весом 1 кг стоит 1350 рублей, 500 граммов — 600 рублей, а за 300 граммов потребуется заплатить 385 рублей. Многие компании предложат различные акции и специальные предложения, чтобы поддержать спрос, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что родителям стоит позаботиться о покупках заранее, не откладывая их на последние недели декабря. По словам доцента, значительную выгоду можно получить, отслеживая акции в магазинах и на маркетплейсах.

Что стоит учесть родителям при покупке сладкого подарка на Новый год? Покупайте заранее. Не откладывайте покупки на последние недели декабря, чтобы избежать пиковых цен. Также важно отслеживать акции и скидки в магазинах и на маркетплейсах. После новогодних праздников можно ожидать значительных скидок — до 30% к 20 января. Также важно проверять сроки годности сладостей, — резюмировал Щербаченко.

