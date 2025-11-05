Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:46

Судебное заседание по делу Тарасовой перенесли из-за неявки свидетелей

Суд перенес заседание по делу Аглаи Тарасовой на 26 ноября

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Домодедовский суд Московской области отложил заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, на 26 ноября, передает корреспондент NEWS.ru. Причиной переноса стала неявка свидетелей.

Поскольку свидетели не явились, суд принял решение отложить дальнейшее заседание на 26 ноября, 14:00 мск, — сказала судья.

Ранее стало известно, что Тарасова прибыла в Домодедовский суд Московской области на первое заседание. В зале суда находилась и мать знаменитости актриса Ксения Раппопорт. Актриса вместе с матерью прибыла на черной BMW с водителем. Первой в здание вошла Раппопорт. Обе артистки прикрывали лица солнцезащитными очками.

31-летнюю актрису остановили в аэропорту 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: Тарасову попросили показать багаж, в котором оказалась электронная сигарета с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма. В Израиле употребление такого рода наркотика частично легализовано. В России это запрещено и карается законом. Тарасова признала в суде вину.

Аглая Тарасова
суды
заседания
свидетели
