05 ноября 2025 в 17:29

Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Аглая Тарасова признала в суде вину по делу о контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что дело рассматривается в зале Домодедовского суда.

Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания, — заявила Тарасова.

31-летнюю актрису остановили в аэропорту 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: Тарасову попросили показать багаж, в котором оказалась электронная сигарета с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это был каннабис массой 0,38 грамма. В Израиле употребление такого рода наркотика частично легализовано. В России это запрещено.

В ходе расследования дела суд вынес, а затем продлил меру пресечения Тарасовой в виде запрета определенных действий. Она будет действовать вплоть до 24 января. Актрисе запретили покидать дом в ночное время (с 00:00 по 06:00), пользоваться телефоном и общаться со свидетелями. Кроме того, кинозвезду обязали по первому требованию приходить к следователю.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

