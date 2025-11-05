«Думал будут посерьезнее»: российский гимнаст оценил соперников на ЧМ

Российский гимнаст Владислав Поляшов на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата мира в Джакарте, заявил, что после четырех лет без выступлений на международных соревнований ждал большего от соперников. Он отметил, что мог бороться за призовое место, если бы не падение.

После четырехлетнего перерыва я думал будут посерьезнее соперники. В принципе, что делали они четыре года назад, осталось неизменным. Мог бороться и за тройку, если бы не упал. Я понимал, что судьи меня знают, должны оценить хорошо. Но когда я отбирался на Олимпиаду в Токио, у меня была конкурентоспособная комбинация 6,4. Сейчас у меня была базовая оценка 5,4. В финале у меня была самая слабая комбинация, рассчитывал только на исполнение, — сказал Поляшов.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что перед ЧМ в Джакарте у нее болело колено. Она заявилап, что по этой причине старалась беречь себя и держать в хорошей форме. Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.