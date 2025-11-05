Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек

Уборка кафеля в ванной часто отнимает много времени и сил, а результат не всегда оправдывает ожидания. Но вернуть плитке первозданный блеск можно быстро и без изнурительного труда — существуют проверенные методы.

Пароочиститель справится с грязью за 20 минут: горячий пар размягчает налет и уничтожает бактерии, после чего достаточно протереть поверхность сухой тряпкой. Робот ‑ мойщик окон автоматизирует процесс — он самостоятельно очистит вертикальные поверхности без разводов.

Третий способ — классический: моющий раствор из пульверизатора плюс швабра. Распылите средство, дайте ему подействовать 3–5 минут, затем протрите плитку. Этот доступный метод подходит для регулярной уборки и дает отличный результат. Любой из этих способов позволит сэкономить время и силы, сохранив кафель сияющим.

