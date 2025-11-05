Ядерное оружие является наиболее мощным из тех вооружений, которыми обладает Россия, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО Максим Григорьев в беседе с NEWS.ru. По его словам, между собой оно ранжируется в зависимости от мощности боезаряда.
Естественно, самое мощное — это ядерное оружие, наши ядерные ракеты и т. д. Все зависит от боеголовки, которую туда ставят. Это и есть мощность, какую [боеголовку] поставишь туда, такой и будет взрыв. Конечно, это МБР наши, безусловно наши новые «Посейдон» и «Буревестник», первый, безусловно, мощнее, туда большая боеголовка влезает, — сказал Григорьев.
Что касается нестратегических вооружений, а тех, которые используются на СВО, общественник выделил беспилотники. Он отметил, что дроны ему хорошо знакомы, поскольку он сам с ними работает.
Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.