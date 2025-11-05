Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводное судно специально спроектировано и построено как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон»

Ядерное оружие является наиболее мощным из тех вооружений, которыми обладает Россия, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, участник СВО Максим Григорьев в беседе с NEWS.ru. По его словам, между собой оно ранжируется в зависимости от мощности боезаряда.

Естественно, самое мощное — это ядерное оружие, наши ядерные ракеты и т. д. Все зависит от боеголовки, которую туда ставят. Это и есть мощность, какую [боеголовку] поставишь туда, такой и будет взрыв. Конечно, это МБР наши, безусловно наши новые «Посейдон» и «Буревестник», первый, безусловно, мощнее, туда большая боеголовка влезает, — сказал Григорьев.

Что касается нестратегических вооружений, а тех, которые используются на СВО, общественник выделил беспилотники. Он отметил, что дроны ему хорошо знакомы, поскольку он сам с ними работает.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.