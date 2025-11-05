Белоусов раскрыл, какие вооружения активно наращивают США

США активно наращивают стратегические наступательные вооружения, заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности страны. По его словам, Москве следует ориентироваться не на высказывания политических деятелей, а на конкретные действия Соединенных Штатов как государства.

Коллеги, мы, безусловно, должны ориентироваться не на заявления и высказывания политических деятелей и американских должностных лиц, а прежде всего на действия Соединенных Штатов Америки. Эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений, — отметил Белоусов.

Ранее сообщалось, что Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча пройдет в очном формате. Предыдущее совещание прошло в пятницу, 31 октября.

До этого Песков отмечал, что Россия планомерно развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны. По его словам, современное оружие призвано стать щитом против «горячих голов», которые могут быть готовы на необдуманные действия.