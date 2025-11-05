Путин подтвердил приверженность России ДВЗЯИ

Российская Федерация будет и впредь строго соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока аналогичную позицию занимают другие государства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза страны. Глава государства отметил, что у России отсутствуют планы по одностороннему отказу от взятых обязательств в рамках Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает пресс-служба Кремля.

Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору. И планов отойти от этих обязательств у нас нет <...>, в случае если США или другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия, — сказал Путин.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил главе государства начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. Он подчеркнул, что США регулярно проводят учения стратегических и наступательных сил. В этой связи РФ должна поддерживать ядерный потенциал в боеготовности.

Прежде в США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая не была оснащена боевым зарядом. Пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния в 01:35 по тихоокеанскому времени (12:35 по московскому времени). В космических силах страны подчеркнули важность регулярных испытаний МБР для проверки их функционирования и выявления возможных проблем.