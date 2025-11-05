Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»

Действия разведывательных структур НАТО не смогут повлиять на ход испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник», заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС. По его мнению, наблюдение со стороны Североатлантического альянса не отразится на качестве тестов и процессе разработки новых видов вооружений.

Эксперт подтвердил, что западные страны активно отслеживают российские испытания, используя для этого спутниковые группировки, средства радиолокационного наблюдения и надводные корабли. При этом Михайлов подчеркнул, что Россия не стремится скрывать свои новейшие военно-технические достижения, предпочитая работать без громких заявлений, но строго по графику.

Мы проводим весь цикл создания, разработки, испытания, постановки на вооружение новых военно-технических изделий. Все идет по графику. И если президент РФ заявляет об инновациях, которые будут поступать в армию России, — это уже изделия, прошедшие весь цикл испытаний и производства, — сказал Михайлов.

Глава Бюро ВПА также указал, что создание новых видов вооружения является ответной мерой на действия Соединенных Штатов. По словам Михайлова, решение США выйти из ключевых международных договоров в сфере стратегической безопасности разрушило существующую архитектуру безопасности. Он напомнил об отказе Вашингтона от Договора по ПРО, ДРСМД и ДСНВ, что и спровоцировало необходимость разработки новых средств сдерживания.

Ранее Михайлов заявил, что атомная подводная лодка «Хабаровск», которую вывели из эллинга в Северодвинске, является носителем подводного аппарата «Посейдон». Эксперт отметил, что спуск на воду второго носителя беспилотного аппарата с ядерными силовыми установками служит дополнительным сигналом о недопустимости давления на Россию.