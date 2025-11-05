Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:41

Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни

Бразильский певец Ло Борхес скончался в больнице в возрасте 73 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бразильский музыкант Ло Борхес, стоявший у истоков создания коллектива Clube da Esquina, скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал CNN Brazil со ссылкой на клинику Unimed в Белу-Оризонти. Артист находился в медучреждении с 17 октября, где проходил интенсивную терапию в связи, как утверждается, с острым наркотическим отравлением.

Согласно заявлению больницы, смерть наступила вечером 2 ноября. Представители медучреждения выразили соболезнования родным, друзьям и многочисленным поклонникам музыканта, отметив невосполнимый характер утраты для бразильской культуры.

Борхес признавался одним из наиболее влиятельных композиторов современной бразильской музыки, чье творческое наследие включает такие известные произведения, как Paisagem da Janela и O Trem Azul. Его композиции не только получали престижные награды, но и активно использовались в кинематографе, формируя саундтреки к различным фильмам.

Ранее скончалась вокалистка поп-группы Gemini Карин Гленмарк. Ей было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Гленмарк родилась в 1952 году и начинала в семейном ансамбле Glenmarks. Группа Gemini, участницей которой она являлась, появилась в 1985 году. Коллектив выпустил два альбома при участии продюсеров из ABBA.

Бразилия
певцы
смерти
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.