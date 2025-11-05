Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни Бразильский певец Ло Борхес скончался в больнице в возрасте 73 лет

Бразильский музыкант Ло Борхес, стоявший у истоков создания коллектива Clube da Esquina, скончался в возрасте 73 лет, сообщил телеканал CNN Brazil со ссылкой на клинику Unimed в Белу-Оризонти. Артист находился в медучреждении с 17 октября, где проходил интенсивную терапию в связи, как утверждается, с острым наркотическим отравлением.

Согласно заявлению больницы, смерть наступила вечером 2 ноября. Представители медучреждения выразили соболезнования родным, друзьям и многочисленным поклонникам музыканта, отметив невосполнимый характер утраты для бразильской культуры.

Борхес признавался одним из наиболее влиятельных композиторов современной бразильской музыки, чье творческое наследие включает такие известные произведения, как Paisagem da Janela и O Trem Azul. Его композиции не только получали престижные награды, но и активно использовались в кинематографе, формируя саундтреки к различным фильмам.

