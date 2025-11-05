Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником Daily Star: бразильский блогер Янкавски скончалась после вечера с адвокатом

Бразильский блогер Барбара Янкавски, известная как «кукла Барби» из-за 27 пластических операций, скончалась в постели рядом с любовником-адвокатом в Сан-Паулу, сообщает Daily Star. Полиция квалифицировала смерть 2 ноября как «подозрительную» и ожидает результатов вскрытия.

По информации издания, 51-летний адвокат, нанявший Янкавски для интимных услуг, сообщил полиции, что они совместно употребляли наркотики. После этого блогер якобы уснула в нижнем белье во время просмотра телевизора, а позже была обнаружена мертвой с повреждением глаза и ушибами на спине.

Янкавски была известна количеством хирургических вмешательств в свою внешность. Отмечается, что блогер потратила на пластические операции 42 тыс. фунтов стерлингов (около 4,5 млн рублей) и участвовала в телепроектах после обретения популярности в социальных сетях.

Ранее мужчина из США попал в психиатрическую больницу из-за совета нейросети ChatGPT. Чат-бот предложил американцу употреблять вместо соли бромид натрия. Однако нейросеть не уточнила, что он очень токсичен при приеме в пищу. По прошествии трех месяцев пенсионер заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, а затем у него развился психотический эпизод.