05 ноября 2025 в 16:09

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности

Депутат Бессараб: сумма пособия по беременности превысит 955 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Максимальный размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 тыс. рублей, рассказала «Татар-информ» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что минимальная сумма выплат также увеличится.

Максимальный размер пособия можно получить за 140 дней течения обычной беременности, рассказала Депутат. Она отметила, что минимальный размер пособия увеличат, так как он будет рассчитываться исходя из показателей МРОТ.

Депутат отметила, что минимальная сумма пособия составит более 27 тыс. рублей. По ее словам, вырастет и размер пособия по нетрудоспособности — максимальная выплата составит 207 тыс. рублей в месяц.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что предельная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5673 рубля. Если человек работает менее полугода, расчет производится исходя из федерального МРОТ.

пособия
депутаты
беременность
Госдума
