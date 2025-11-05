В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному Говырин: максимальное пособие по больничному достигает 5673 рублей в день

Предельная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5673 рубля, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что размер выплат определяется на основе предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года: 2023 год — около 1,9 млн рублей, 2024 год — примерно 2,2 млн рублей. Общая сумма делится на 730 календарных дней, что и дает итоговую цифру.

Если человек работает менее полугода, расчет производится исходя из федерального МРОТ, который с начала 2025 года установлен на уровне 22 440 рублей. При этом пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже, — подчеркнул он.

При стаже свыше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от шести месяцев до пяти лет — 60%. Говырин также напомнил, что первые три дня болезни компенсирует работодатель, последующие — Социальный фонд России.

Ранее директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева сообщила, что максимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля. По ее словам, при расчете пособия учитывается весь официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы, но в пределах установленных лимитов.