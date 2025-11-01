Потерявший собаку мужчина воссоединился с питомцем спустя годы Mirror: бразилец спустя пять лет нашел свою пропавшую собаку через соцсети

Житель Бразилии спустя несколько лет разлуки обнаружил свою пропавшую собаку благодаря публикациям в соцсетях, сообщает британское издание Mirror. Воссоединение хозяина и питомца произошло в городе Бетим, где мужчина по имени Эдилсон безуспешно искал своего пса по кличке Абнер с 2020 года.

Как рассказал Эдилсон, он предпринимал многочисленные попытки найти животное, расклеивая объявления и посещая местные приюты для бездомных животных. После долгих безуспешных поисков он практически потерял надежду и отказался от мысли заводить другого питомца.

Как выяснилось, все это время Абнер находился в приюте для бездомных животных, где ему обеспечили необходимый уход и лечение. Из-за возрастных проблем со здоровьем пес стал постоянным подопечным благотворительного проекта, специализирующегося на помощи пожилым и больным животным.

Счастливая случайность произошла, когда Эдилсон просматривал фотографии с групповой прогулки, организованной волонтерами приюта. На снимках он мгновенно узнал своего давно потерянного питомца, что позволило организовать долгожданную встречу. По словам участников благотворительного проекта, встреча хозяина и собаки прошла очень эмоционально. Они отметили, что Абнер сразу узнал Эдилсона, подошел к нему, обнюхал и с радостью принял ласки.

