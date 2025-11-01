Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 17:49

Потерявший собаку мужчина воссоединился с питомцем спустя годы

Mirror: бразилец спустя пять лет нашел свою пропавшую собаку через соцсети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бразилии спустя несколько лет разлуки обнаружил свою пропавшую собаку благодаря публикациям в соцсетях, сообщает британское издание Mirror. Воссоединение хозяина и питомца произошло в городе Бетим, где мужчина по имени Эдилсон безуспешно искал своего пса по кличке Абнер с 2020 года.

Как рассказал Эдилсон, он предпринимал многочисленные попытки найти животное, расклеивая объявления и посещая местные приюты для бездомных животных. После долгих безуспешных поисков он практически потерял надежду и отказался от мысли заводить другого питомца.

Как выяснилось, все это время Абнер находился в приюте для бездомных животных, где ему обеспечили необходимый уход и лечение. Из-за возрастных проблем со здоровьем пес стал постоянным подопечным благотворительного проекта, специализирующегося на помощи пожилым и больным животным.

Счастливая случайность произошла, когда Эдилсон просматривал фотографии с групповой прогулки, организованной волонтерами приюта. На снимках он мгновенно узнал своего давно потерянного питомца, что позволило организовать долгожданную встречу. По словам участников благотворительного проекта, встреча хозяина и собаки прошла очень эмоционально. Они отметили, что Абнер сразу узнал Эдилсона, подошел к нему, обнюхал и с радостью принял ласки.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что во время осенних прогулок собаки могут отравиться желудями или дубовыми листьями. Опасность для питомцев также представляют каштаны и грибы.

Бразилия
собаки
питомцы
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
«Выдал как троллинг»: редактор Bild исказил вопрос от Первого канала
«СашаТаня», мнение об СВО, две дочки: где сейчас актриса Лариса Баранова
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.